Covid, andamento contagio stabile: 237 nuovi casi e 2 decessi

Si stabilizza l’andamento dei contagi da coronavirus in Calabria, che anche oggi si attesta 237 nuovi casi di cui quasi la metà registrati nel reggino. Aumentano anche i guariti (+262) e diminuiscono i positivi (-29) ed i soggetti in isolamento (-29), mentre aumentano i ricoveri in reparto (+2).

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+122), seguita dlla provincia di Cosenza (+55), di Catanzaro (+23), di Crotone (+17) e di Vibo Valentia (+1), mentre i restanti casi sono da altre regioni (+19). Processati complessivamente 1 milione e 31.398 tamponi (+2.837), con un tasso di positività all’8,35%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 24.927 (+122), mentre i casi attivi sono 1.472. Di questi: 1.437 in isolamento, 33 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.108 i guariti e 347 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 24.281 (+55), mentre i casi attivi sono 1.026. Di questi, 983 sono in isolamento, 40 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.674 guariti e 581 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.675 (+23), mentre i casi attivi 275. Di questi, 258 in isolamento, 16 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.253 pazienti e ne sono deceduti 147.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.028 (+17) e gli attivi sono 280. Di questi: 275 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.646 i guariti e 102 i deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.793 (+1) e gli attivi sono 176. Di questi: 171 si trovano in isolamento, 4 in reparto ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.525 i pazienti guariti e 92 i deceduti.