Ennesimo incidente in Calabria: traffico rallentato lungo la A2

Prosegue senza sosta la scia di incidenti registrati lungo le strade calabresi. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2, precisamente tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, in direzione Villa San Giovanni.

A causa di un violento tamponamento tra due veicoli, si registrano due feriti di cui uno in gravi condizioni, al punto che i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario far intervenire l’elisoccorso. Traffico temporaneamente rallentato, mentre addetti dell’Anas assieme ai Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare la viabilità.