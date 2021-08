Praia, scontro tra scooter e auto. Ferita gravemente una ragazza

È stata trasportata in elisoccorso a Cosenza la giovane alla guida di un scooter rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto alle 11 di questa mattina sul lungomare di Praia a Mare, all’altezza del campeggio internazionale.

Nello scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti lo scooter e a una vettura. A causa dell’impatto, la ragazza è stata sbalzata dallo scooter ed è caduta per terra, riportando un trauma cranico.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasferito la donna con l’elisoccorso; preseti anche gli agenti della polizia locale di Praia a Mare.