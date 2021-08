Sabato di sangue sulla Ss 106, due morti e quattro feriti in un incidente stradale

Un altro sabato di sangue, quello di oggi, sulle strade calabresi. Due le persone che sono rimaste ferite e altrettante, purtroppo, quelle decedute a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 radd. Jonica, nel territorio di Cassano allo Ionio.

Per cause in corso di accertamento, i loro mezzi, una Renault Clio e una Mercedes, si sono scontrati. Sul posto, in cui il traffico è stato bloccato e deviato sulle strade provinciali, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire il ripristino della stessa.