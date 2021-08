Antonimina. Sorpreso a rubare tronchi in un’area protetta, finisce in manette

È stato “sorpreso” a rubare tronchi di alberi in nell’area protetta dell’ex parco nazionale della Calabria. Per questo motivo un 58enne di Antonimina è stato arrestato per furto aggravato.

I Carabinieri, con i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori Calabria, lo hanno “pizzicato” mentre era intento ad asportare alberi di leccio, circa 4 quintali, dall’area protetta sorta nel 1989 per la salvaguardia ambientale dei territori della sezione Aspromontana dell’ex Parco Nazionale.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Locri, è stato poi messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.