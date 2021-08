Corigliano-Rossano: beccato con droga e soldi, arrestato 40enne

Detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. È questa l’accusa mossa a un 40enne residente a Corigliano Rossano. Nel corso di un appostamento, gli agenti del commissariato locale di Polizia hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura.

Dopo una perquisizione personale gli hanno trovato in un marsupio quattro involucri in cellophane termosaldati con dentro della cocaina e una ingente somma di denaro, suddivisa in banconote di vario taglio, che l’uomo ha riferito essere l’incasso per la vendita di prodotti ittici.

I poliziotti hanno però trovato un foglio su cui erano stati annotati nomi e cifre, adesso al vaglio degli inquirenti.