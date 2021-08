Anche le Caretta Caretta scelgono Strongoli, 130 gli esemplari nati sulla spiaggia

Bellissima notizia per Strongoli e per le sue splendide spiagge che, grazie alle schiuse delle uova di circa 130 piccole Tartarughe Caretta Caretta, avvenute nelle notti tra mercoledì e venerdì scorsi, entra di diritto nei siti di nidificazione di questo magnifico esemplare.

Si tratta di una delle specie più diffuse nel Mediterraneo ma purtroppo, e allo stesso tempo, anche a rischio estinzione proprio nei nostri mari, minacciata dalle attività umane, dall’aumento dell'inquinamento, in particolare della plastica, e dalla pesca accidentale.

La scoperta di questi nidi nella cittadina jonica è una nota positiva, in quanto la Caretta Caretta è un animale fondamentale nell'ecosistema, non a caso denominata da molti studiosi come “la chiave di volta”.

Grazie all’ottima collaborazione e sinergia tra la Giunta comunale guidata dal sindaco Sergio Bruno e l’associazione WWF di Strongoli, rappresentata da Francesco Gallello, ma anche all’importante partecipazione e collaborazione dell’assessore all’ambiente dell'ente, Stefano Gallo, si è potuto mettere in sicurezza il sito ed assistere alla nascita dei piccoli.

“Un’esperienza emozionante” l’ha definita lo stesso assessore Gallo ringraziando anche i bagnanti della zona interessata per la cortesia e la collaborazione rivolta alla causa. Anche la Caretta Caretta, dunque, ha continuato a scegliere le spiagge di Strongoli.