Week end da bollino nero, previsto traffico molto intenso su A2. Possibili code a Villa

Week end da bollino nero sulle strade italiane. Anas prevede spostamenti in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

E nella giornata di Ferragosto è previsto traffico intenso per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta.

A partire dal pomeriggio di oggi lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è previsto traffico molto intenso in direzione sud, sulle principali direttrici, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

Oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 14 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 15 agosto dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Il traffico riguarderà in particolare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, in particolare nei pressi di Villa San Giovanni per i possibili tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.