Saline, in 800 sorpresi a ballare nella notte di San Lorenzo. Scattano multe e sanzioni

Sorpresi a ballare senza mascherina in un locale in barba alle norme anti covid. È successo in lido balneare di Saline Ioniche che aveva organizzato per la notte di San Lorenzo una cena con intrattenimento musicale e ingresso esclusivo a chi avesse prenotato.

Tuttavia gli agenti della polizia e i carabinieri hanno effettuato un controllo, trovando sulla pista da ballo circa 800 giovani, molti dei quali senza mascherina e non rispettosi del distanziamento sociale.

Gli agenti della divisione do polizia amministrativa e sociale della Questura, con il supporto dei Carabinieri di Melito Porto Salvo e del personale del Commissariato di Condofuri, hanno così sospeso l’esercizio dell’attività commerciale e sanzionato il proprietario per il mancato rispetto della normativa anti Covid.