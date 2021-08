Reggio, raddoppiata l’erogazione idrica su Condera

È stata raddoppiata l'erogazione idrica su Condera, quartiere di Reggio Calabria. Lo annuncia l’assessore comunale alle manutenzioni, Rocco Albanese, che questa mattina si è recato a Condera a seguito della protesta di un gruppo di cittadini. (LEGGI)

Albanese, prima si è scusato per il disagio, poi ha illustrato ai cittadini le motivazioni della mancata erogazione dell'acqua. Ovvero “la scarsità di acqua nelle fonti di approvvigionamento, purtroppo asciutte a causa del perdurare di un periodo eccezionale di siccità che interessa il nostro territorio”.

L’amministrazione, grazie alla collaborazione con Sorical, ha quindi fatto aumentare la portata dell'acqua in ingresso verso Eremo Botte, aumentando quindi l'erogazione da Pietrastorta verso la zona di Condera, con 10 litri al secondo in più, con una pressione maggiore in grado di raggiungere anche i piani superiori delle abitazioni. “Nel frattempo abbiamo attivato le autobotti che proprio in queste ore stanno rifornendo di acqua il quartiere”, conclude Albanese.