Covid in Calabria, in calo i contagi. In 24 ore 239 nuovi casi, nessun decesso

Calano i contagi da Covid-19 in Calabria, dove i nuovi casi sono 239, scoperti con 3.190 test effettuati e processati. Una diminuzione rispetto ai 299 positivi di ieri (QUI). Ma oggi, venerdì 13 agosto, rispetto a ieri non sono stati registrati decessi,

La maggior parte dei casi si registra nella provincia di Reggio Calabria con i suoi 85 nuovi positivi, seguono Cosenza (+40), Catanzaro (+30), Crotone (+20), Vibo Valentia (+17). Per quanto riguarda i casi di coronavirus contratti da persone provenienti da altra regione o stato i nuovi casi sono 17.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Srs-CoV-2 sono state 73.217, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.271. I guariti di oggi sono 104, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 68.462. Gli attuali positivi sono in tutto 3.484 (+135).

Aumentano di 6 unità i posti letto occupati in regione, dove il totale dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 102. Nello specifico nel bollettino di oggi sono stati registrati quattro nuovi ricoveri a Catanzaro, due a Cosenza, uno a Crotone e uno a Vibo. Sono invece due le persone dimesse dal reparto nel reggino. In terapia intensiva sono ricoverati 7 pazienti.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono 24.805, oggi i nuovi positivi sono 85. Attualmente i casi attivi sono 1.396, di cui 34 ricoveri in reparto (-2); 2 in terapia intensiva; 1.360 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 23.409, di cui 23.063 guariti (+49); 346 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 87 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 70, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 24.226. Attualmente i casi attivi sono 10.890, di cui 40 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva; 1.046 in isolamento domiciliare (+60). I casi chiusi sono 23.137, di cui 22.557 guariti (+8); 580 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica: “ 82 positivi; tra i non residenti in Regione si aggiungono 2 nuovi casi a domicilio, 8 casi a domicilio e 2 guariti, precedentemente comunicati tra i residenti".

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 30, ma da febbraio il computo totale è 10.652. Attualmente i casi attivi sono 271, di cui 14 ricoveri in reparto (+4); 1 in terapia intensiva; 256 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 10.381, di cui 10.234 guariti (+20); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 31 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 20, ma da febbraio si sono ammalati in 7.011. Attualmente i casi attivi sono 270, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 265 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 6.741, di cui 6.639 guariti (+15); 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 15, ma da inizio pandemia i casi totali sono 5.792. Attualmente i casi attivi sono 179, di cui 3 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 175 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.613, di cui 5.521 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regione oggi i nuovi positivi sono 17, ma il totale dei casi attivi è: 279. I ricoveri nei reparti ordinari sono 6, in isolamento domiciliare si trovano 273 persone (+5). I guariti sono 448 (+12).