Antica Kroton: ok definitivo della Regione sulla rimodulazione delle schede progettuali

Arriva l’ok della Regione Calabria per il progetto Antica Kroton. È quanto comunica il Comune di Crotone che annuncia che l’ente, con provvedimento deliberativo, ha fatto proprie le schede progettuali rimodulate di intesa con il Ministero della Cultura (MiC)

Si conferma dunque la volontà della partnership del progetto, che vede insieme Comune di Crotone, segretariato regionale del Ministero e Regione, per dare impulso a un progetto fondamentale per il futuro del territorio crotonese e che avrà ricadute anche a livello regionale e nazionale.

Con la delibera regionale, dunque, si può partire con le attività progettuali. In cima alla lista c’è il recupero del Castello Carlo V che, come il Segretariato Regionale del Ministero ha precedentemente annunciato, è già un progetto cantierabile. Seguiranno poi altri cantieri che vanno dagli interventi nel quartiere Acquabona, all’area del parco Pignera fino al collegamento della città con il sito archeologico di Capocolonna.

“Il lavoro condotto in questi mesi dall’assessora alla Cultura Rachele Via e dalla Giunta trova, con il provvedimento regionale, la sintesi conclusiva della parte procedurale che ha visto la condivisione dei tre enti”, è scritto in un comunicato che prosegue: “Non si tratta di un lavoro di poco conto in quanto le modifiche sostanziali riguardano soprattutto le convenzioni, senza le quali non si sarebbe potuto procedere alle attività progettuali. Una modifica che consente all’amministrazione di poter procedere senza il rischio di perdere fondi ed allo stesso tempo evitando possibili ricadute negative sul bilancio comunale”.

“Le precedenti convenzioni, infatti, prevedevano che nel caso di non completamento entro i termini previsti l’intero costo dell’intervento cadeva a carico del beneficiario. Oggi nelle nuove convenzioni il completamento è da riferire ai singoli interventi progettuali, il che consentirà di poter procedere con step ben definiti senza correre il rischio di perdere il finanziamento o, ancora peggio, che sia l’ente a doversi poi caricare dell’intera somma”.

“Non è solo un fatto burocratico dunque che è stato vagliato e affrontato da parte dell’amministrazione e del Mic ma anche un modus operandi che nella forma inizialmente prevista avrebbe messo a rischio non solo il completamento del progetto ma anche la stabilità finanziaria dell’Ente”.