Emergenza incendi, in un mese e mezzo quasi 2mila interventi dei vigili

Mille e 300 interventi a luglio e 600 nella prima decade di agosto. Questi i numeri degli interventi effettuati nella provincia di Cosenza dei vigili del fuoco per domare i roghi che si sono sviluppati sul territorio.

È emerso nel corso dell’incontro che si è svolto in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e il comandante dei vigili, il dirigente del settore foreste e forestazioni della Regione Calabria, la Protezione Civile regionale, Calabria Verde, Anas, amministrazione provinciale - settore viabilità per fare il punto sull’emergenza in atto.

Nel corso dell’incontro è inoltre emerso che i roghi oltre a interessare aree boschive hanno inoltre riguardato zone di interfaccia, ai margini di strade e ferrovie, arrivando anche a lambire abitazioni.

Sono stati sensibilizzati i sindaci a promuovere la manutenzione e la pulizia dei territori e all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti rivolti ai proprietari privati per la pulizia dei terreni incolti, verificandone l'effettivo rispetto.

A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a supporto della Regione, dall' 8 agosto scorso, nella provincia cosentina stanno operando sei squadre provenienti da Comandi dei Vigili del Fuoco del Piemonte e dell'Emilia Romagna.