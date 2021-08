Simeri Crichi, scoperta nuova serata in barba alle norme anti contagio: denunce e sanzioni

Nonostante le discoteche siano formalmente chiuse, sembra ormai una costante anche in Calabria la continua scoperta di “serate danzanti” non autorizzate da parte delle forze dell’ordine.

L’ultimo caso, in ordine cronologico, è avvenuto appena ieri sera a Simeri Crichi, dove il personale della divisione Pasi della Questura di Catanzaro ha denunciato il titolare di un locale ubicato sul lungomare.

Nella fattispecie, nella serata di ieri personale di Polizia ha svolto una serie di controlli presso numerosi locali sparsi lungo la costa ionica catanzarese. In località Simeri Mare è stata così scoperta una vera e propria serata musicale, con tanto di dj ed animazione. Il tutto, non solo in barba alle norme anti contagio, ma anche senza alcuna autorizzazione per lo svolgimento e per la diffusione musicale.

Fermati numerosi avventori, che di fatto davano vita ad un assembramento, e posta sotto sequestro la pista da ballo e la strumentazione musicale. Il titolare è stato sanzionato e denunciato per il mancato rispetto delle norme anti contagio.