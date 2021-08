Acquedotto della Sila Greca, situazione precipita: Sorical costretta a turnazione dell’acqua

La crisi idrica si fa sempre più grave. Dopo le forti riduzioni applicate sul potabilizzatore del Trionto, passato da un’erogazione – in condizioni normali – di 110 litri a 15 litri al secondo, l’ufficio di zona della Sorical ha dovuto prendere una decisione drastica: sarà applicata la turnazione giornaliera per fasce orarie.

Coinvolti i comuni di Acri, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo San Cosmo, Santa Sofia d’Epiro e Bisignano, per un totale di circa 30 mila abitanti. Da oggi l’acqua sarà indirizzata ai serbatoi del comune di Acri per 48 ore, dopo le quali verrà cessata e tornerà a riempire i serbatoi dei restanti paesi per 24 ore. Ripartizione, quest’ultima, presa in base alla popolazione residente.

Sorical, nel ribadire che un tale dato “non è mai stato registrato prima d’oggi” complice anche “una annata record siccitosa” definita “ben peggiore dell’estate del 2017”, invita i residenti di questi paesi a consumare oculatamente l’acqua ed evitare che i serbatoio si possano svuotare prima del tempo.