Incendi, Falcomatà: “Da Governo risposta immediata, ora bisogna agire”

“Con il presidente Draghi ho avuto modo di fare un punto generale sulle condizioni di grave emergenza in cui versa il territorio metropolitano di Reggio Calabria, con l'obiettivo di mettere in rilievo le principali esigenze manifestate dalle comunità”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al termine della riunione svoltasi in Prefettura alla presenza del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

“Nell'immediato il territorio necessita del ripristino del sistema viario, delle reti idrografiche e della sentieristica. Accanto a ciò, occorre continuare a mantenere altissimo il livello di guardia perché ciò che sta accadendo da giorni ha un carattere e una portata mai visti prima” afferma il primo cittadino. “In secondo luogo, crediamo sia fondamentale mettere in atto sin da ora una profonda e attenta azione di ricostruzione che deve abbracciare sia gli aspetti ambientali che quelli di natura economica e sociale”. “Non ultimo, occorre intervenire concretamente e in misura rilevante per risollevare le filiere e le attività produttive danneggiate, o in alcuni casi completamente distrutte dalle fiamme, ma anche per sostenere quei residenti che hanno subito danni alle loro abitazioni”.

Convocata nei prossimi giorni un’ulteriore riunione nel palazzo Corrado Alvaro, al fine di fare il punto su ulteriori azioni e provvedimenti da intraprendere.