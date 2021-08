Commercio, i sindacati proclamano sciopero di Ferragosto

“Questo sciopero è il risultato dell'atteggiamento negligente del Presidente Facente Funzioni della Regione Calabria, che non ha voluto occuparsi della gente laboriosa di questa nostra Terra, dei loro bisogni e diritti, nonostante le continue sollecitazioni delle Organizzazioni Sindacali”. Così le federazioni regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, annunciando uno sciopero dei lavoratori della distribuzione organizzata e del commercio.

Il casus belli sarebbe stato il mancato accoglimento delle richieste dei sindacati, dell’Anci e di alcuni sindaci riguardo l’emanazione di un’apposita ordinanza per la chiusura delle attività commerciali a Ferragosto. “Richiesta che non è stata presa in considerazione e pertanto le Organizzazioni Sindacali, per permettere alle lavoratrici ed ai lavoratori di godere del diritto a riposare e di astenersi dal lavoro nel giorno di Ferragosto hanno deciso di proclamare lo sciopero del settore”.

L’appello viene lanciato a tutti gli imprenditori che “hanno rispetto dei propri dipendenti e che autonomamente possono scegliere (alcuni importanti marchi lo hanno già fatto) di chiudere i propri punti vendita a Ferragosto”.