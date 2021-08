Corigliano, in auto con la droga tentano la fuga: fermati ed arrestati due giovani

Alla vista dei Carabinieri hanno effettuato una manovra repentina che non è passata inosservata ai militari che, insospettiti, hanno iniziato un breve inseguimento.

Si sono così traditi da soli due giovani del posto, un trentenne ed un ventenne, che giravano presso lo scalo coriglianese con numerose dosi di marijuana, hashish e cocaina in auto.

Fermati dai militari infatti il passeggero tentava di sbarazzarsi di alcuni involucri dalla portiera. Anche in questo caso il gesto non è passato inosservato ai militari, che recuperati gli involucri hanno appurato come contenessero diverse dosi di marijuana.

Estesa la perquisizione al veicolo, sono stati rinvenuti ulteriori involucri di hashish e cocaina nascosti sotto al tappetino del passeggero oltre che nel vestiario del conducente, assieme ad 800 euro in banconote di vario taglio, di cui nessuno sapeva giustificare la provenienza e dunque considerate come proventi dell’attività di spaccio.

Ultimati i controlli, i due ragazzi sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.