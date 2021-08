Lattarico, maltrattava la moglie da anni: allontanato dai Carabinieri

L’hanno definita una situazione “difficile e drammatica” i Carabinieri di Lattarico, intervenuti nei giorni scorsi per notificare il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare ad un trentottenne del posto. L’uomo, già denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, avrebbe perseguito nei suoi comportamenti violenti a danno della moglie.

Secondo quanto ricostruito, da diversi anni la malcapitata era vittima della furia del marito, che, spesso sotto effetto di sostanze alcoliche, pare fosse praticamente solito afferrarla per i capelli e trascinarla per casa, colpendola con schiaffi, calci e pugni. Comportamento violento avvenuto anche in presenza dei figli minori e mentre la donna si trovava in stato di gravidanza, con assortite minacce di morte.

L’intervento dei militari è dunque servito, su ordine della Procura della Repubblica, ad allontanare l’uomo in urgenza dalla parte offesa.