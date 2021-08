Archivio Storico di Reggio Calabria, la Giunta Regionale approva il progetto pilota

Domenica Catalfamo

È stato approvato dalla Giunta Regionale il progetto pilota sulla “Valorizzazione e conservazione dell’archivio storico: dal Real Genio civile di Reggio Calabria al dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria”. Lo rende noto l’assessore regionale Domenica Catalfamo, parlando di una proposta “volta alla tutela del patrimonio archivistico e alla valorizzazione e fruizione dell’archivio storico” approvata e condivisa da tutto il dipartimento.

Si parla di “oltre 30 anni” di documenti, che saranno valorizzati grazie al Fondo Cultura voluto dal Ministero della Cultura nel 2020. “La loro corretta gestione e conservazione consente di ottenere efficacia ed efficienza nella quotidianità dell’azione amministrativa, oltre a essere garanzia di trasparenza dell’amministrazione, con ricadute rilevanti, formali e sostanziali, nel rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione, sia in materia di accessi agli atti che per qualsiasi altra corrente interazione degli uffici con la utenza esterna” spiega l’assessore.

“Ciò consentirà, inoltre, notevoli benefici per l’ente e soprattutto per la collettività, garantendo ai professionisti la possibilità di accesso alla documentazione informatizzata da qualsiasi luogo e mediante un semplice dispositivo collegato a internet grazie al portale utenti e attraverso l’utilizzo di apposite credenziali” conclude la Catalfamo. “Tale progetto, infine, potrebbe essere esteso a breve anche per gli archivi storici di Catanzaro e Cosenza. Un altro passo per la Calabria digitalizzata”.