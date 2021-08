Ferragosto, la Prefettura di Cosenza aumenta i controlli sul territorio

Forze dell’ordine e sindaci sono stati sensibilizzati ad “intensificare le attività di controllo sul territorio” al fine di far rispettare le norme anti-contagio in vista del fine settimana di Ferragosto. È questo il sunto della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi presso la Prefettura di Cosenza.

Presenti all’incontro, oltre ai sindaci di alcuni rinomati comuni costieri che attraggono migliaia di turisti, anche i rappresentati delle Forze dell’Ordine, delle Capitanerie di Porto di Vibo Valentia e di Corigliano Calabro, l’Esercito (impegnato nell’operazione Strade Sicure) ed i comandanti delle Polizie Municipali.

Proprio i militari dell’Esercito si sommeranno alle forze ordinarie per il controllo delle spiagge, che in questo fine settimana saranno particolarmente affollate tanto sul Tirreno quanto sul versante jonico. Massima la collaborazione tra le varie forze dell’ordine, in attesa di un ulteriore tevolo tecnico che si terrà presso la Questura di Cosenza per definire le modalità operative.