Evasione fiscale e maltrattamenti in famiglia: tre arresti nel crotonese

Tre distinte operazioni dei Carabinieri hanno portato all’arresto di altrettanti soggetti in diversi comuni del crotonese. È l’esito di una serie di operazioni condotte dal Comando Provinciale di Crotone, con l’ausilio delle tenenze di Isola Capo Rizzuto, Petilia Policastro e Strongoli.

Ad Isola Capo Rizzuto un quarantasettenne del posto, condannato con l’accusa di evasione fiscale per fatti a cavallo tra il 2014 ed il 2015, è stato identificato presso la propria abitazione, dove gli è stato notificato il mandato di arresto. Dovrà scontare 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione in regime di domiciliari.

Quadro diverso invece a Petilia Policastro, dove un quarantaduenne del posto è stato arrestato con l’accusa di aver vessato la propria madre, con la quale conviveva. Su richiesta del gip del Tribunale di Crotone, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Crotone per maltrattamenti in famiglia.

Situazione simile anche a Strongoli, dove un cinquantaduenne del posto è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione sempre per maltrattaenti in famiglia. Anche in questo caso, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto dai militari presso il carcere di Crotone.