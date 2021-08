Calcio, serie D. Fc Lamezia: si rafforzano difesa e centrocampo

Roberto Vitolo ed Andrea Gaudio

Altri due nuovi arrivi in casa del Lamezia, che prosegue a pieno regime la corsa per “costruire” la formazione con la quale affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Alla corte di Mister Erra arrivano dunque due nuovi calciatori, seppure già vecchie conoscenze della piazza locale, e che andranno a rinforzare la linea difensiva e la mediana di centrocampo.

Il primo è Roberto Vitolo, terzino destro nato a Sarno, classe 1998: vanta varie esperienze in Quarta Serie, che gli sono valse la selezione dalla rappresentativa di Serie D, allenata da Augusto Gentilini, come uno dei migliori difensori under della categoria.

Vitolo è un giocatore molto versatile, che darà un contributo concreto al progetto del Presidente Saladini.

Altro calciatore che rinforzerà la società del presidente Saladini sarà Andrea Gaudio, classe 1998: si tratta di un mancino naturale che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dimostrando – nonostante la giovane età – spiccate doti da leader in mezzo al campo. Specialista anche dei calci piazzati, situazioni dalle quali ha segnato vari gol.