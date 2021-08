Covid, nuovo aumento nel bollettino: 299 contagi ed 1 decesso

Continuano ad aumentare i casi di contagio scoperti giorno dopo giorno in Calabria. Nell’odierno bollettino tocchiamo una nuova punta massima che non si verificava oramai da tempo: sono infatti 299 i nuovi casi accertati e, purtroppo, 1 decesso. Numeri che fanno schizzare il tasso di positività al 10,38%.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+109), seguita dlla provincia di Cosenza (+102), di Catanzaro (+31), di Vibo Valentia (+24) e di Crotone (+23). Processati complessivamente 1 milione e 25.371 tamponi.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 24.720 (+109), mentre i casi attivi sono 1.360. Di questi: 1.322 in isolamento, 36 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.014 i guariti e 346 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 24.156 (+102), mentre i casi attivi sono 1.027. Di questi, 986 sono in isolamento, 38 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.549 guariti e 580 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.622 (+31), mentre i casi attivi 261. Di questi, 250 in isolamento, 10 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.214 pazienti e ne sono deceduti 147.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.775 (+24) e gli attivi sono 162. Di questi: 159 si trovano in isolamento e 3 in reparto ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.521 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 6.991 (+23) e gli attivi sono 265. Di questi: 261 si trovano in isolamento, 4 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.624 i guariti e 102 i deceduti.

ECDC: ANCHE CALABRIA IN "ZONA ROSSA" PER L'EUROPA

Da diverse settimane la Calabria figura tra gli "osservati speciali" a livello nazionale, in vista di un possibile cambio di colore per ora scongiurato, almeno nell'immediatezza. Il Governo ha infatti confermato che anche la prossima settimana tutta Italia rimarrà in zona bianca, e che un eventuale cambio di colori si potrà far partire dal 23 agosto. Una scure che colpirebbe per prime Sicilia e Sardegna, attualmente le due regioni con numeri più alti in termini di ospedalizzazione.

In questo quadro, però, la Calabria sta registrando numeri oltremodo preoccupanti. In attesa di sapere di quanto siano aumentate le percentuali di ospedalizzazione, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ci ha posizionato in zona rossa. Attualmente, secondo l'Ecdc le regioni da zona rossa in Italia sarebbero Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Toscana, Marche.

Resta invece in buon parte giallo il bel paese, ad eccezzione del Molise e della provincia di Bolzano, uniche due realtà ad essere ancora in zona verde. A livello Europeo invece le situazioni peggiori sarebbero riscontrate in Spagna (quasi interamente in rosso scuro), Portogallo, Francia, Grecia ed Irlanda: tutte queste nazioni, al momento, sarebbero "sotto attacco" da una nuova ondata del virus.