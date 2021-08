Inchiesta Mayor, la Prefettura nomina il commissario del Comune di Trebisacce

È stato ufficialmente sospeso il consiglio comunale di Trebisacce: la conferma giunge dalla Prefettura di Cosenza, dove il prefetto Vittoria Ciaramella ha preso atto delle dimissioni presentate dal sindaco Francesco Mundo e della sua maggiornaza a seguito dell’inchiesta Mayor (LEGGI).

Visti i motivi di “grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento” della macchina amministrativa e degli organi elettivi, è stato nominato il viceprefetto in quiescenza Carlo Ponte. A lui conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio ed alla giunta in via temporanea, fino a prossime elezioni.