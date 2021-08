Porti, la Regione annuncia “svolta radicale” a Bagnara e Laghi di Sibari

“Una svolta netta rispetto al passato, un cambio di prospettiva che porta la Calabria a puntare su una vocazione naturale da trasformare in motore di sviluppo”. Commentano così lo stanziamento da 19 milioni di euro destinato ai porti di Bagnara e dei Laghi di Sibari gli assessori regionali Fausto Orsomarso e Gianluca Gallo. Stanziamento proposto dall’assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo ed ufficializzato oggi dalla giunta regionale.

“Già nelle settimane addietro, l’inversione di rotta era stata resa evidente attraverso la scelta di sostenere lo sviluppo della diportistica attraverso gli insediamenti portuali di Paola e Diamante” ricordano gli assessori. “Adesso, quel processo segna un’altra, rilevante tappa: i fondi stanziati serviranno a favorire il potenziamento delle infrastrutture già esistenti, mediante la loro riqualificazione e la risoluzione di mali antichi”.

Un investimento che, secondo gli assessori, andava già fatto in passato. “Ripariamo dunque a un grave torto, privilegiando, inoltre, una prospettiva di sviluppo che punta dichiaratamente sulla nautica: un impegno assunto trova concretezza” concludono. “Andremo avanti su questa strada, per fare in modo che la Calabria cresca facendo tesoro delle proprie infinite ricchezze naturali”.