Ionadi, si ribalta mentre è alla guida del trattore: messo in salvo

Poteva avere un’epilogo diverso il brutto incidente avvenuto nella serata di ieri a Ionadi, nel vibonese. Un uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltato mentre era alla guida di un trattore, rimanendo incastrato tra le lamiere.

Allertato il personale medico del 118, questo ha dovuto richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il malcapitato, rimasto bloccato a seguito del ribaltamento. Una volta tirato fuori, è stato trasportato d’urgenza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.