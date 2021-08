Commissione di accesso al Comune di Soriano Calabro

Commissione di accesso agli atti al Comune di Soriano Calabro, come scrive il Quotidiano del sud. La prefetta di Vibo Valentia, Roberta Lulli, ha infatti inviato la commissione che dovrà indagare sull’attività amministrativa dell’ente e dovrà verificare se esistono o sono esistiti presunti condizionamento e ingerenze della criminalità organizzata responsabili di aver influenzato il corso dell’amministrazione.

La commissione, che sarà in carica per tre mesi con possibilità di proroga, al termine delle attività invierà una relazione al ministero dell’Interno che dovrà stabilire se sciogliere il Comune per mafia del Comune e fare richiesta al Consiglio dei ministri.