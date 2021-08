Coltivazione di marijuana controllata da foto trappola, distrutte 250 piante

Erano nascoste tra la folta vegetazione le 250 piante di canapa indiana scoperte dai militari di Lamezia Terme e dai colleghi dell’8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia.

Nel corso di un controllo i carabinieri hanno sorvolato l’area montana di Sambiase, in località Carìa, dove hanno trovato la piantagione. Questa era composta da piante alte oltre due metri e in perfetto stato vegetativo.

Nascosti tra la vegetazione anche un sistema di irrigazione collegato ad una vicina sorgente e una foto trappola per monitorare l’area.

Il materiale è stato sequestrato e le piante, previa campionatura che verrà inviata al laboratorio analisi di sostanze stupefacenti per le analisi, sono state distrutte sul posto. In corso le indagini per risalire agli autori della coltivazione.