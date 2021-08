Incendio pineta Siano, ancora qualche focolaio e cappa di fumo su tutta l’area

Resiste ancora qualche piccolo focolaio tenuto sotto stretta osservazione dai vigili del fuoco nella pineta del quartiere Siano di Catanzaro. La situazione è sotto controllo, mentre le forze dell'ordine stanno continuando a presidiare l'intera zona.

Dopo ore di attività per spegnare i roghi nella zona, la notte è trascorsa in maniera relativamente tranquilla. Ma ancora oggi rimane la cappa di fumo che avvolge l'intero centro abitato. E nel quartiere gli abitanti stanno tentando di tornare alla normalità, anche se la conta dei danni non è ancora stata avviata.

Difficoltà sono state vissute nell’area di San Cono, dove c’è un call center della Telecom. Qui, alcune famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale. E c’è stato il rischio di fare allontanare anche alcuni nuclei familiari che vivono nel centro storico, dato che le fiamme si sono avvicinate al carcere Caridi.