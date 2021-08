Punto inquinato a Crosia. Scatta divieto di balneazione

Escherichia coli ed enterococchi intestinali superiori alla norma. È emerso dai risultati delle analisi dei tecnici Arpacal effettuate a sbocco fosso decanato a Crosia.

L’ente ha inviato comunicazione al Comune che adesso dovrà comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.