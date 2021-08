Controlli a Crotone, scattano multe e sanzioni

Multe e sanzioni a Crotone dove il personale della divisione Pasi ha effettuato diversi controlli dal 7 al 10 agosto.

La prima attività a finire sotto la lente degli agenti è stato un bar di Crotone. Il titolare ha somministrato bevande alcoliche in assenza di autorizzazione e per questo è stato sanzionato. La multa è di 5mila euro.

Un altro bar sul lungomare di Cirò Marina era invece sprovvisto di documentazione tra cui quella relativa ai dipendenti, veniva invitato successivamente negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Nello stesso locale gli agenti hanno “beccato” alcuni clienti a ballare, non rispettando il distanziamento interpersonale e creando assembramenti. Da qui la multa di 400 euro al titolare. Inoltre lo stesso titolare ha fatto lavorare addetti ai controlli di accesso e sicurezza senza alcuna autorizzazione. Per questo la multa comminata è stata di 1.666 euro.

Stessa sanzione all’ente gestore dei servizi di security per gli ingressi e le uscite dal locale, dal momento che, gli agenti hanno sorpreso un operatore dipendente, trasgredire le norme relative alla rilevazione della temperatura corporea e all’apposizione dei relativi timbri d’ingresso, nonché alla mancata iscrizione all’apposito albo.