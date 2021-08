Incendi, Boccia: “Governo vari stato d’emergenza per la Calabria”

Francesco Boccia

L’intervento del Governo è stato invocato anche da Francesco Boccia, deputato Pd e membro della Segreteria nazionale, relativo agli incendi in Calabria.

“È necessario che il governo Draghi dichiari al più presto lo stato di emergenza per la Calabria, così come chiesto dalla candidata alla presidenza della Regione, Amalia Bruni; servono interventi eccezionali e risorse aggiuntive per la Protezione civile. Dopo la messa in sicurezza dagli incendi del territorio Calabrese, sarà necessario affrontare il problema delle gravissime mancanze sulla prevenzione dagli incendi non garantita dalla Regione Calabria", scrive Boccia.

"Le notizie sugli incendi che stanno devastando molte aree del Mezzogiorno sono allarmanti, in Calabria in particolare gli incendi causati da una scarsa prevenzione sul territorio è molto grave. Nonostante gli sforzi immani dei volontari e della Protezione civile nazionale, che ringraziamo per il loro lavoro incessante, la situazione è critica, molti sindaci sono disarmati; è in corso da giorni la distruzione di interi territori da Acri al Parco dell'Aspromonte”.

“Territori che vanno ora difesi e poi aiutati e sostenuti, attraverso interventi eccezionali che solo lo stato di emergenza può garantire.