Covid in Calabria, in 24 ore 212 nuovi casi e un decesso

Duecento dodici contagi e un decesso in Calabria, dove ieri i tamponi effettuati e processati sono stati 3.129. Curva dei contagi in linea nella nostra regione, dato che ieri i nuovi positivi erano 212, ma con 4.449 test effettuati (QUI).

Il maggior numero dei casi si registra nel Cosentino con 81 positivi, seguono Reggio Calabria (+70), Catanzaro (+19), Crotone (+18), Vibo Valentia (+15), altra regione o stato (+9).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 72.679, mentre il numero totale di decessi per o con il coronavirus sono stati 1.270. I guariti di oggi sono 76, mentre da febbraio le persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 68.287. Gli attuali positivi sono in tutto 3.122 (+135).

Crescono ancora i ricoveri. Solo oggi i nuovi pazienti nei reparto Covid sono undici, per un totale di 100 persone. Sono quattro i nuovi pazienti nel reggino, tre nel catanzarese e nel cosentino, mentre a Crotone è stata ricoverata un’altra persona. In terapia intensiva si trovano quattro persone, mentre in isolamento domiciliare si trovano 3.018 persone (+124).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 24.611, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 70. Attualmente i casi attivi sono 1.266, di cui 37 ricoveri in reparto (+4); 2 in terapia intensiva; 1.277 in isolamento domiciliare (+65). I casi chiusi sono 23.345, di cui 22.999 guariti; 346 deceduti (+1).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 81, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 24.054. Attualmente i casi attivi sono 939, di cui 39 ricoveri in reparto (+3); 1 in terapia intensiva; 899 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 23.115, di cui 22.535 guariti (+56); 580 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica: "2 nuovi casi a domicilio residenti fuori regione ed un guarito residente fuori regione, precedentemente comunicato tra i residenti".

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 19, ma il computo totale si attesta a quota 10.591. Attualmente i casi attivi sono 234, di cui 10 ricoveri in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 224 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 10.357, di cui 10.210 guariti (+8); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

Nel Crotonese si sono ammalate 6.968 persone, mentre nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 18. Attualmente i casi attivi sono 263, di cui 4 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 259 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 6.705, di cui 6.603 guariti (+7); 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 19 soggetti positivi di cui 1 fuori regione e un guarito fuori regione.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 15, mentre i casi totali sono stati 5.751. Attualmente i casi attivi sono 140, di cui 4 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 136 in isolamento domiciliare (+12). I casi chiusi sono 5.611, di cui 5.519 guariti (+8); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i dati di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi totali sono 109, 9 quelli delle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 280 (+7), di cui 6 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 273 in isolamento domiciliare (+7). I guariti sono 421, mentre i decessi 3.