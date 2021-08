Incendi nel reggino, c’è un altra vittima. Morto 77enne a Grotteria

Un’altra vittima nel reggino a causa del fuoco. Dopo la morte di Margherita e Antonio Cilione, che hanno perso la vita a San Lorenzo nel tentativo di spegnere un rogo in un uliveto (QUI), intorno a mezzogiorno di oggi un uomo di 77 anni è deceduto a Grotteria.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima abbia raggiunto un casolare in campagna per salvare il ricovero degli animali, quando sarebbe stato raggiunto dalle fiamme e per morendo per le ustioni.