Incendi nel reggino, c’è un’altra vittima. Morto 77enne a Grotteria ho

Un’altra vittima nel reggino a causa del fuoco. Dopo la morte di Margherita e Antonio Cilione, che hanno perso la vita a San Lorenzo nel tentativo di spegnere un rogo in un uliveto (QUI), intorno a mezzogiorno di oggi Mario Zavaglia, 77enne è deceduto a Grotteria.

La vittima si era recata nella sua proprietà in contrada Scaletta per accudire il proprio orto e gli animali, nei pressi delle falde dei monti della Limina. In poco tempo il rogo ha circondato il casolare e non ha lasciato scampo al 77enne.

Il cadavere dell’uomo è staro ritrovato da uno dei figli che, preoccupato per l’assenza del padre e per le mancate risposte al cellulare, si è recato nell’area.

Zavaglia dopo la pensione era rientrato da Milano, dove si era trasferito anni fa, lo scorso luglio.

