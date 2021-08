Mare sicuro 2021, salvate 27 mersone. Comminate 60mila euro di multe

Ventisette persone, tra diportisti e bagnanti, sono stati soccorsi e salvati dalla Guardia Costiera, nel corso di 14 distinte operazioni, assistenza a diportisti e bagnanti, a mare e a terra, durante i normali pattugliamenti. Sono i numeri del bilancio delle attività di Mare sicuro 2021 da parte della Guardia costiera di Crotone.

Nel corso dei controlli, i militari hanno fatto multa da 60mila euro per violazioni all’ordinanza di sicurezza balneare e all’ordinanza di sicurezza della navigazione che regolamenta l’uso di unità da diporto. I militari la condotta di acquascooter, pesca abusiva, transito di unità da diporto in zone vietate alla navigazione e mancanza delle dotazioni di sicurezza presso le strutture balneari, oltre che per problematiche ambientali connesse a scarichi fognari abusivi.

Sono invece 15 gli illeciti penali rilevati e 13 le persone denunciate all’autorità giudiziaria, per violazioni in campo demaniale e ambientale. Sino ad oggi, sono stati sgomberati e restituiti alla libera fruizione della collettività quasi 21 mila metri quadrati di spiaggia, occupata abusivamente.

La Capitaneria ha quindi annunciato di voler intensificare le attività di monitoraggio e controllo nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2021”, per assicurare la tranquilla fruizione delle spiagge e del mare, oltre che a tutela dell’ambiente marino, con particolare riguardo alla qualità delle acque di balneazione, al rispetto della regolamentazione vigente nell’Area marina protetta “Capo Rizzuto” e al Parco marino regionale “Baia di Soverato”.