Ortì. Domato dai Carabinieri un incendio in località “Campo Forge”

Anche l’arma dei Carabinieri è impegnata in prima linea per far fronte a questi giorni di emergenza incendi. Proprio ieri, a Reggio Calabria, ancora una volta l’intervento dell’Arma si è mostrato indispensabile e decisivo per lo spegnimento delle fiamme che avevano interessato un’area boschiva di circa 500 mq.

È accaduto a Ortì, nel pomeriggio, nei pressi di “Campo Forge”, ove i carabinieri della locale Stazione sono immediatamente intervenuti, a seguito di segnalazione giunta al 112 da parte della responsabile di un gruppo scout che era impegnata ad allestire un campo in quella zona, in merito al divampare di un incendio di macchia mediterranea, in località poco distante.

Una volta sul posto, i militari operanti, hanno dapprima provveduto ad allontanare i 20 ragazzi presenti facenti parte del gruppo scout, mettendoli così in salvo da eventuali pericoli, adoperandosi successivamente con le loro uniche forze, allo spegnimento dell’incendio che aveva ormai interessato una vasta area, evitando in tal modo che accadesse il peggio.