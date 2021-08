Duro colpo contro il Bivona Beach Festival: rubate nella notte le strutture dell’area sponsor

Il Bivona Beach Festival, la kermesse ludico-sportiva che proprio stamani avvia le sue numerose iniziative, parte con un po' di sconforto a causa di un furto avvenuto nella notte.

Gli organizzatori si erano ritrovati prestissimo per gli ultimi dettagli prima della kermesse quando è stato scoperto che ignoti, aiutati dall’oscurità della notte, hanno rubato le strutture in legno impiantate per delimitare l’area e ospitare gli striscioni degli sponsor.

Per mettere a punto un vero e proprio villaggio era stato compito un lungo e intenso lavoro che è stato distrutto in una sola notte.