Incendi a San Luca, la Regione attiva tutti i mezzi di soccorso

“La Regione, Calabria verde e la Protezione civile stanno mettendo in campo tutti gli uomini e tutti i mezzi a disposizione, aerei e di terra, per contrastare il vasto incendio che sta interessando il territorio di San Luca”. È quanto riferisce in una nota il presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Attivi sul posto tre Canadair, un elicottero regionale e circa un centinaio di uomini che operano da terra. “Il nostro auspicio è che l’attuale spiegamento di forze sia sufficiente per far rientrare l’emergenza al più presto” conclude Spirlì. “Purtroppo, dobbiamo ancora fare i conti con i continui attacchi dei piromani, il cui scopo è, ormai chiaramente, quello di distruggere il nostro inestimabile patrimonio boschivo, urbanistico e culturale”.