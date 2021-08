Sanità, Minasi (Lega): “Prossimo accreditamento alle strutture psichiatriche”

Parla di “un passaggio che testimonia un cambio di passo nel settore rispetto al passato” la consigliera regionale Tilde Minasi, riferendosi all’accreditamento dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

“Sono certa che la stessa attenzione sarà riservata alle esigenze delle strutture psichiatriche impegnate, ormai da più di 30 anni, in tale servizio” afferma l’esponente leghista. “Prestazioni mai venute meno, pur a fronte di disagi di natura burocratica legati all'accreditamento ed alle autorizzazioni, e a mancanze di remunerazioni per diverso tempo”.

“Nonostante questo gli operatori hanno, con continuità, garantito il loro prezioso apporto, colmando, quando necessario, le insufficienze sanitarie, soprattutto in piena pandemia. A tali problematiche si aggiungono anche ostacoli connessi al mantenimento, nelle strutture preesistenti, di un certo numero di posti per determinate tipologie di pazienti quali anziani e diversamente abili” conclude la Minasi, chiedendo uno specifico tavolo tecnico che “affronti la questione messa in luce”.