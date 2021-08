Cosenza, al via la vaccinazione per migranti e senzatetto

“Finalmente, anche attraverso la disponibilità dei dirigenti dell’Asp che si occupano del servizio, nelle prossime settimane saremo nelle condizioni di vaccinare queste persone che abbiamo censito e che rappresentano una parte importante del nostro territorio che spesso fanno lavori ‘invisibili’ in contesti familiari”. Lo affermano in una nota Umberto Calabrone, segretario generale della Cgil di Cosenza, e Luigi Ferraro, presidente di Auser Cosenza.

“Nel nostro territorio insistono molti cittadini, migranti, senza fissa dimora non sempre censiti, per molti invisibili, che difficilmente riusciranno a vaccinarsi anche per problemi strettamente burocratici” spiegano anora. “In questo contesto fragile abbiamo chiesto, attraverso una interlocuzione costante di mesi, con il commissario dell’Asp di Cosenza, dottor La Regina, la possibilità di poter avviare tramite la nostra struttura ambulatoriale, l’iter delle vaccinazioni di queste persone nel rispetto delle norme in atto da verificare anche tramite gli elenchi che siamo nelle condizioni di elaborare e fornire”.