Covid, riesplodono i casi: 212 contagi ed un decesso

Se il bollettino di ieri teneva conto del risultato di 1.649 tamponi, quello odierno tiene conto di ben 4.449 test, e lo scenario cambia notevolmente. Superano nuovamente quota 200 i contagi in Calabria, precisamente 212 nelle ultime 24 ore ai quali si aggiunge, purtroppo, un decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria, dove si registra un boom di casi (+128), seguita dlla provincia di Catanzaro (+29), di Vibo Valentia (+18) e di Cosenza e Crotone (entrambe +14). Processati complessivamente 1 milione e 19.361 tamponi. Tasso di positività al 4,77%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 24.541 (+128), mentre i casi attivi sono 1.197. Di questi: 1.162 in isolamento, 33 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.999 i guariti e 345 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.572 (+29), mentre i casi attivi 223. Di questi, 216 in isolamento, 7 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.202 pazienti e ne sono deceduti 147.

Nel vibonese, casi covid salgono a 5.736 (+18) e gli attivi sono 128. Di questi: 124 si trovano in isolamento e 4 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.516 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 23.973 (+14), mentre i casi attivi sono 914. Di questi, 877 sono in isolamento, 36 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.479 guariti e 580 decessi.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 6.950 (+14) e gli attivi sono 252. Di questi: 249 si trovano in isolamento, 3 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.596 i guariti e 102 i deceduti.