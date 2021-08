Lamezia, danneggiamento sede Progetto Sud Onlus: identificato il responsabile

Sarebbe un pensionato di Lamezia Terme, G. V., sessantaduenne, il presunto autore dei danneggiamenti presso la sede “Pensieri e Parole” di Via dei Bizantini, a danno dei dipendenti di Progetto Sud Onlus. È quanto emerge da una serie di indagini condotte dal Tribunale e dalla Procura di Lamezia Terme, assieme al coordinamento della Dda di Catanzaro.

I danneggiamenti erano stati denunciati dalla stessa associazione, operante in un bene confiscato alla criminalità lametina e già per questo presa di mira in passato. L’ultimo episodio aveva visto colpiti proprio i dipendenti della onlus, che si sono ritrovati con le gomme delle proprie autovetture bucate.

Grazie ad una scrupolosa indagine ed attività tecnica, sfruttando dunque osservazioni da remoto e strumenti informatici, sarebbe stato possibile risalire al pensionato: per l’uomo è stata disposta la libertà vigilata, mentre al momento è stata esclusa la matrice mafiosa.