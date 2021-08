Randagismo, a Crosia varato piano straordinario

“Crosia è uno dei centri della costa ionica più colpiti dal fenomeno del randagismo perché essendo un crocevia di transito di numerose arterie stradali territoriali in molti, purtroppo, abbandonano i proprio animali che poi proliferano o, ancora peggio, muoiono in circostanze drammatiche”. È quanto afferma in una nota la consigliera comunale con delega specifica al randagismo, Giuliana Morrone, commentando il nuono “piano stringente” volto a contrastare tale fenomeno.

“Nelle prossime settimane sarà avviata una massiccia attività di comunicazione su tutto il territorio comunale per invitare i proprietari di cani e animali domestici ad assolvere a tutte le prescrizioni sanitarie” afferma la Morrone. “Questa campagna di sensibilizzazione sarà affiancata da un’importante azione di prevenzione, controllo e contrasto al randagismo attraverso controlli serratissimi”.

“Stiamo chiedendo da più tempo la collaborazione delle associazioni di volontariato che operano sul territorio per sostenere, insieme a loro, una capillare campagna di adozione che ci permetta di garantire cure e affetto familiare ai randagi e, contestualmente, di svuotare i canili” conclude la consigliera, che parla di un “progetto arduo e lungimirante che speriamo possa presto portare i suoi frutti”.