Crotone, incidente mortale lungo la strada per Papanice

Non c'è stato nulla da fare per un settantaduenne di Papanice, rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un altra vettura lungo la Strada Provinciale 52, che collega la città alla frazione. Il violento impatto ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due feriti, ed consegnarli così alle cure dei sanitari del 118, prontamente intervenuti per prestare primo soccorso.

L'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, avrebbe riportato ferite troppo gravi spirando poco dopo il ricovero. Sarebbe fuori pericolo invece l'altro guidatore, un uomo di Crotone, attualmente anch'esso ricoverato in condizioni serie.

Sul luogo dell'incidente intervenuta la Polizia Stradale e la Squadra Volanti per i rilievi del caso. Disposta l'autopsia.