Incidente lungo la Statale 280: un ferito e tre veicoli coinvolti

Poteva avere un bilancio ben più drammatico l'incidente stradale che si è consumato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 280, nei pressi di Lamezia Terme. Per motivi ancora da chiarire, tre veicoli si sono scontrati in un violento impatto occupando l'intera carreggiata.

A bordo dei mezzi i soli conducenti, uno dei quali ferito in maniera più seria rispetto agli altri. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno trasferirlo in ospedale per accertamenti. Vigili del Fuoco assieme a personale dell'Anas sono poi intervenuti per liberare la strada e metterla in sicurezza al fine di ristabilire il transito.