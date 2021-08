Nascondeva in casa arma abusiva e silenziatore artigianale: un arresto a Crotone

Una perquisizione domestica ha permesso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone di scoprire un'arma clandestina con matricola abrasa. Si tratta di una pistola Beretta calibro 7.65, custodita illegalmente da un uomo del posto.

Lo stesso nasconeva in casa, oltre all'arma, anche 10 proiettili, un silenziatore artigianale e del lubrificante per armi. In corso gli accertamenti per comprendere se l'uomo fosse il custode per conto terzi o se l'arma sia stata impiegata in fatti di sangue.

Arrestato in flagranza di reato e giudicato per direttissima, l'uomo è stato arrestato e, scegliendo di patteggiare, condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione.