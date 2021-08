Soverato, sversamento illegale nel torrente Beltrame: sequestrato depuratore

Sono stati apposti i sigilli al depuratore consortile di località Pasquali nel comune di Soverato, a seguito della scoperta di uno scarico illecito di reflui e liquami nel vicino corso d’acqua Petrella, affluente del torrente Beltrame.

Il tutto è stato scoperto dai Carabinieri Forestali del Gruppo di Catanzaro, intervenuti a seguito di numerose segnalazioni da parte dei bagnanti riguardanti macchie scure e maleodoranti. Risalendo dalla foce del fiume, a distanza di circa 2 chilometri dal mare i militari hanno identificato la causa di tali sversamenti proprio nel depuratore.

Effettuato un apposito controllo, è emerso che il depuratore, a causa di un grave malfunzionamento, sversava incontrollatamente al suolo, finendo per inquinare il terreno ed il vicino corso d’acqua con reflui non depurati ed altamente inquinanti, nonché dannosi per la salute.

Vista la violazione alle norme ambientali ed il deturpamento di beni vincolati paesaggisticamente, l’impianto e stato sequestrato ed il gestore titolare denunciato.