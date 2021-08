Afa, arriva Lucifero: in Calabria è bollino arancione a Reggio

La nuova ondata di calora è oramai imminente, e si abbatterà dapprima sul Sud Italia e sulle Isole. Parliamo dell’anticiclone africano ribattezzato Lucifero, che farà sensibilmente aumentare le temperature in tutto il paese, e che è atteso già da oggi con picchi tra il 10 e l’11 agosto.

In vista di quella che sembra essere la settimana più calda dell’estate, il Minstero della Salute ha diramato l’allerta per temperature elevate: bollino rosso per Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

Rischio più contenuto per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo, per le quali è stato emanato il bollino arancione.

Le rimanenti cittià invece – Ancona, Civitavecchia, Genova, Pescara, Torino e Venezia – si collocano tra la fascia verde e gialla, ossia nell’area minormente interessata dall’ondata di calore.